رئيس بعكس السير .. بوتفليقة يطالب الصحافة الجزائرية بمراقبة الحكومات ونقدها

دعا الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، وسائل إلى الإعلام الوطنية للإضطلاع بدورها المهني حيال الشأن العام.

وأكد بوتفليقة ليلة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، أنه على الصحافة القيام بدور “الرقيب اليقظ” الذي يرصد كل “النقائص التى تعتور سير شأننا العام”، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وطالب بوتفليقة الصحافة بانتقاد العمل الحكومي بصدق ونزاهة من أجل “حل المشاكل وتصويب الوضع”.

وقال بوتفليقة إن تعدد المهام المطلوبة من المصالح الحكومية يؤدي إلى “ارتكاب عدد من الأخطاء ووجود “قسط من النقائص”.

وأوضح الرئيس الجزائري أنه يحق للجزائر الافتخار بحرية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية في دستورها الذي يضمن “نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حرية”.

وذكر الرئيس بوتفليقة بتاريخ الصحافة الوطنية في بلاده، ومواكبة ذلك لانتعاش الحياة السياسية “بعد تحجيمها خلال المأساة الوطنية جراء الترهيب والتقتيل”.

وقال بوتفليقة إنه حريص على فتح المجال أكثر أمام الإعلام الوطني ليعزز دوره الفعال في جميع مناحي الحياة الوطنية.