"مجتهد" يكشف ان الولاء لابن سلمان هو المعيار الاول لاختيار المسؤولين بالسعودية خصوصاً اذا نالوا تزكية ابن زايد
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جرينتش+2 09:39
تونس تكشف هوية قتلة الزواري وهما من البوسنة تم اعتقال احدهما

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