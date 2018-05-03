العين الامنية الساهرة تضبط شخصين ارتكبا عدة سرقات بعمان والبلقاء

القى البحث الجنائي القبض على شخصين احدهما ارتكب سبع سرقات، غربي محافظة البلقاء، والاخر سرق 15 منزلا في العاصمة.

وقال بيان للأمن العام، اليوم الخميس، ان العاملين في قسم بحث جنائي غرب البلقاء تمكنوا من القبض على احد المشبوهين بعد متابعة التحقيق وجمع المعلومات حول عدد من قضايا السرقات المجهولة واعترف بالتحقيق معه بارتكابه سبع سرقات منها سرقة مركبتين وخمسة محال تجارية في اوقات واماكن مختلفة ضمن اختصاص غرب البلقاء.

وفِي ذات السياق، تمكن العاملون في قسم بحث جنائي شمال عمان من كشف هوية شخص قام بسرقة عدد من المنازل في العاصمة والقبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب 15 سرقة لمنازل واخذ مبالغ مالية ومصاغات ذهبية واجهزة كهربائية ومقتنيات اخرى من داخلها.