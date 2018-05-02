في الأول من أيار عيد العمال العالمي .. كل عام وعمال الاردن والعرب بالف خير
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جرينتش+2 09:23
من هو “مجتهد” الذي يسرب أسرار آل سعود ويشكل مصدر قلق لهم؟

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