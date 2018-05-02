قرقاش يتظاهر بمخالفة بومبيو ويقول لقطر لن تفلح وساطة غير خليجية

أكد أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنه لن تكون هناك وساطة غير خليجية لحل الأزمة الحالية، داعيا الحكومة القطرية إلى «تدبير الأمر بالحكمة».

وقال في تغريدة عبر «تويتر»: «نصيحة مخلصة هدفها خروج قطر من أزمتها: لن تكون هناك وساطة غير خليجية، ولن تنفع أي ضغوط، ولن يّغير الإعلام حالكم، عودوا لرشدكم فأزمتكم مستمرة».

وأضاف: «دبروا أمركم بعد اليوم بالحكمة، وفاوضوا في إطار مطالب جيرانكم، التي تعبر عن هموم حقيقية».

جاء حديث قرقاش، عقب ما صرح به وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو؛ حيث شدد خلال زيارة للرياض، قبل أيام، على ضرورة حل الأزمة القائمة بين قطر والدول الأربع المحاصرة لها (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، مؤكدا في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي «عادل الجبير»، أهمية التوصل إلى وسيلة لتحقيق المصالحة الخليجية.

وأضاف الوزير الأمريكي: «شددت أمام وزير الخارجية على أن وحدة الخليج ضرورية. نحتاج إلى تحقيقها».

ولاحقا، أكد «بومبيو» للصحفيين على متن الطائرة إثر مغادرته السعودية، أنه على الدول الخليجية التوصل إلى وسيلة للمصالحة، قائلا: «سيتوصلون إلى وسيلة (للمصالحة). أعتقد أن جميعهم يوافقون على أن من مصلحة الجميع أن تتوصل دول الخليج إلى وسيلة لتتوحد. لدينا تحد مشترك هو إيران، وأعتقد أنهم جميعا يدركون ذلك».

وجاء كلام الوزير الأمريكي بعدما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أنه حض السعودية على إنهاء الأزمة مع قطر بهدف توحيد جهود الحلفاء في دول مجلس التعاون الخليجي بمواجهة التحديات في المنطقة، لا سيما إيران.

وسبق أن قالت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية إنه بات على أطراف الأزمة الخليجية الشروع في إذابة الجليد بينها قبل القمة الخليجية الأمريكية المرتقبة في أيلول المقبل، مشيرة إلى أن صبر الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» بدأ ينفد.

وتعصف بالخليج، أزمة توشك أن تكمل عامها الأول، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في 5 حزيران الماضي، علاقاتها مع قطر بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما تنفيه الدوحة.

وعقب اندلاع الأزمة، بدأت الكويت وساطة مدعومة من قوى إقليمية وغربية لحلها، غير أنها لم تحرز تقدما حتى اليوم.