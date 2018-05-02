سقوط قتيل وجريح في هجوم ناري مازال مجهول الفاعل بلندن

قتل شخص، وأصيب آخر، في حادث إطلاق نار شمال غربي لندن، مساء امس الثلاثاء، حسبما نقلت “سكاي نيوز” عن مصادر أمنية بريطانية.

وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث، بعد العثور على شخص في الثلاثينيات من عمره مصابا بجروح خطيرة، خارج محطة مترو كوينزبري، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في خلال ساعة.

وتعرض شاب آخر في العشرينيات لإصابة نقل على إثرها إلى المستشفى، بعد تعرضه لإطلاق نار.

ويرفع القتيل عدد من لقوا حتفهم في حوادث القتل العمد في لندن منذ بداية العام الجاري، إلى 59، حسب إحصاء لـ”سكاي نيوز”.

ووضعت الشرطة حاجزا أمنيا في منطقة الحادث، فيما تم تفريغ كاميرات المراقبة القريبة لمعرفة ملابساته.

وقال أحد العاملين في محل قريب إنه سمع إطلاق النار في حوالي التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.

وأوضح المحقق جاستن هويك من شرطة متروبوليتان: “أناشد من لديه معلومة أن يتواصل مع الشرطة في أقرب فرصة. المحققون مشغولون في موقع الحادث ويعملون على بناء صورة واضحة عن ظروفه الهجوم القاتل”.