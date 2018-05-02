حمل السلاح مسؤولية وليس من حق المسلح اطلاق النار دون مبرر

القى العاملون في مديرية شرطة جنوب عمان القبض على شخص اطلق عيارات نارية دون داع وسلم السلاح لابنه الطفل بعد ذلك معرضا كل من بالطريق للخطر.

وقال بيان للأمن العام ان بلاغا ورد مساء امس لمديرية شرطة جنوب عمان حول قيام احد الاشخاص باطلاق عيارات نارية دون داع امام منزله بالقرب من طريق المطار كما وورد للمديرية فيديو يظهر ذلك الشخص وهو يقوم باطلاق العيارات النارية في الهواء وحوله مجموعه من الاطفال ولم يكتف بذلك بل قام بتسليم المسدس لابنه الطفل مما عرض كل من حوله للخطر.

وأضاف البيان أن كوادر مديرية الشرطة تحركت فور ذلك للمكان لضبط الشخص والسلاح الناري الذي بحوزته .

وبين البيان انه فور وصول القوة الامنية تبين ان الشخص قد اختبأ داخل احد المنازل وتم بعد اخذ موافقة المدعي العام المختص تفتيش منزله ليقوم عندها بتسليم نفسه وجرى ضبط السلاح الناري ( مسدس ) المستخدم وبوشر التحقيق معه تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه.

واكد البيان ان ما قام به ذلك الشخص من عمل عرض نفسه ومن حوله للخطر وقام كذلك بتسليم سلاح ناري لطفل هو استهتار وعدم اكتراث بحياة الاخرين ويجب علينا جميعا ان نقف ضده وان لا نتردد بالابلاغ عن كل من يقوم بمثل تلك الافعال الخطرة التي قد تتسبب بوفاة او اصابة احد المواطنين.

وبحسب البيان فان مديرية الامن العام تولي مثل تلك البلاغات اهمية قصوى ولن تالوا جهدا لضبط كل من يقوم بمخالفة القانون وسيتم ايداع هذا الشخص للقضاء ، علما بانه تم اخذ موافقة المرجعية المختصة لنشر مقطعي الفيديو .