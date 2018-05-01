في الأول من أيار عيد العمال العالمي .. كل عام وعمال الاردن والعرب بالف خير
أهم العناوين
جرينتش+2 05:19
نتنياهو لا يسعى للحرب مع إيران وانما يحرض ترامب على محاربتها

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني