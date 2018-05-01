نانسي عجرم تنفي الانباء المتداولة عن حملها الثالث

كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، مؤخرًا، عن حقيقة حملها في طفلها الثالث، بعد انتشار الأقاويل حول ذلك، خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت “نانسي” أنها مجرد “شائعات” لا أساس لها من الصحة، وأنها اعتادت على هذه الشائعة كل فترة، مشيرة إلى أن تحب إنجاب طفل ثالث، لكن ليس حاليًا؛ مبررة ذلك بأن أطفالها ما زالا سنهما صغير.

وطلبت “نانسي” من المذيع صبحي عطري، خلال اللقاء السريع الذي أجراه معها لبرنامج “MBC Trending”، على هامش حفلها في دبي، أن يستعرض أناقة جسمها، وظهرت وهي ترتدي فستانًا ضيقًا، لتنفي بكل الطرق شائعة حملها.

وتابعت “عجرم” أنها ستحرص على قضاء إجازة سريعة في دبي، والقيام بالعديد من الأنشطة؛ خاصة وأن ابنتيهم لديهم “عطلة” من الدراسة.

وعن برنامج “ذا فويس”، قالت إن لجنة التحكيم الجديدة بينهما انسجام وتوافق شديد، كما أشادت بأداء الفنان محمد حماقي، مؤكدة أنه مميز وله رأي ثابت لا يتأثر بمن حوله.