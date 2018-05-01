لان وقته ثمين ..بيل غيتس يرفض منصب مستشار ترامب للعلوم

رفض بيل غيتس مؤسس شركة “مايكروسوفت” عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليه، العمل مستشارا للبيت الأبيض في حقل العلوم.

وقال غيتس في حديث لمجلة Statnews إنه بحث مع دونالد ترامب موضوع استنباط وإنتاج لقاح شامل ضد الإنفلونزا، ويعتزم التبرع بـ12 مليون دولار إسهاما في هذا المشروع.

وذكر غيتس، أن الرئيس الأمريكي أبدى اهتماما كبيرا بالفكرة وهاتف رئيس مديرية الرقابة على المواد الغذائية والأدوية، سكوت غوتليب وسأله عن إمكانية إنتاج مثل هذا اللقاح.

وأشار إلى أنه زكّى لترامب مستشارا غيره للعلوم، وأن ترامب سأله: “ألا ترغب أنت بشغل هذا المنصب؟”، ليجيب غيتس: “لن يكون ذلك أفضل استخدام لوقتي”.