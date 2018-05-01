قرب انتهاء مي عز الدين من تصوير شخصية هالة بديع بمسلسل “رسايل”

أيام قليلة تفصل النجمة المصرية مي عز الدين عن الانتهاء من تصوير شخصية “هالة بديع” التى تلعبها ضمن أحداث مسلسلها “رسايل” المقرر عرضه فى رمضان على شاشة قناة on e، والذى يكتبه محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه إبراهيم فخر فى ثالث تعاون بينهما، حيث تصور اليوم مى عدة مشاهد تجمعها مع رامز أمير ومها أحمد وآخرون بمدينة 6 اكتوبر.

مى عز الدين تظهر هذا العام بشكل ولوك جديدين وتعتمد على ارتداء “الحجاب” لأول مرة فى مسلسلاتها الدرامية، حيث تتميز مى بالتنوع فى كل شخصية وملابسها وخلافه، وكانت الشركة المنتجة للعمل قد طرحت البرومو الرسمى للمسلسل، حيث لفت الأنظار بشدة بعد طرحه بدقائق ، خاصة بعدما ظهر فى البرومو حادث ضخم وثعابين وأحلام يقظة ورسايل وأرواح إلخ.

مسلسل “رسايل” بطولة مى عز الدين، خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، مها أحمد، هشام إسماعيل، وأحمد خليل، سليمان عيد، أحمد سعيد عبد الغنى، وسميرة مقرون، ورامز أمير، عبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد خليل، راندا البحيرى، رامى فؤاد، هشام إسماعيل، هاجر الشرنوبى، دنيا المصرى، محسن منصور، وهو من إخراج إبراهيم فخر.