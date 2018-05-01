“ستورمي” الممثلة الإباحية تقاضي ترامب بتهمة التشهير بها في تغريداته

رفعت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، امس الاثنين، دعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بتهمة التشهير، بعد نشره تغريدة شكك فيها بصدقها بشأن تعرضها لتهديدات حول علاقتها الجنسية المزعومة به.

وكانت دانييلر، واسمها الحقيقي هو ستيفاني كليفورد، صرحت في وقت سابق بأن ترامب أقام معها علاقة حميمة في 2006، مشيرة إلى أنها تلقت تحذيرا وتهديدا من رجل مجهول، يطلب منها البقاء صامتة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، عملت كليفورد مع فنان لإنجاز رسم تخطيطي للرجل المجهول، الذي تقول إنه قصدها في موقف للسيارات في لاس فيغاس، وقال لها “اتركي ترامب. انسي القصة”، وألمح إلى أن شيئا سيئا قد يحدث لها.

والدعوى القضائية، التي رفعتها الممثلة اليوم الاثنين في محكمة اتحادية بمانهاتن، مبنية على تغريدة منشورة على حساب ترامب في تويتر يوم 18 نيسان.

وقال ترامب في التغريدة، التي يعلق فيها على صورة الرسم التخطيطي للرجل المجهول، “دانييلز نشرت صورة لشخص لا وجود له”، واصفا تصريحاتها بمحاولة خدع الإعلام عبر نشر أخبار كاذبة.

وتزعم الدعوى أن تعليق ترامب يرقى إلى اتهام كليفورد بـ”اختلاق التهديد”، مضيفة “استخدم السيد ترامب جمهوره لتقديم بيان زائف لتشويه سمعة السيدة كليفورد ومهاجمتها”.