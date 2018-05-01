بعدما رحل الارهابيين ..شباب القلمون يتطوعون في الجيش السوري أفواجا

اصطف مئات الشباب في بلدة الرحيبة في القلمون الشرقي عند نقطة تجنيد ميدانية في بلدتهم، للتطوع في الجيش السوري بعد تسوية أوضاعهم وتحرير بلدتهم من المسلحين.

ويقوم ضباط من الجيش السوري بتسجيل أسماء المتطوعين وأعمارهم بالإضافة إلى المعلومات الشخصية عنهم داخل خيمة عسكرية خصصت لهذا الغرض.

وسيجري توزيع السلاح على المتطوعين قبل التحاقهم بوحدات الجيش العاملة في المنطقة حسب حاجتها، وحسب كفاءاتهم.

وقال أحد المتطوعين واسمه محمد توكمان: “كما تعرفون فإن القلمون الشرقي بقي فترة طويلة تحت سيطرة المسلحين، واليوم بعد أن قامت قواتنا المسلحة بطردهم من البلدة، قررنا أن لا نبقى متفرجين، ترون الأعداد التي حضرت لتسجيل الأسماء.. لم يجبرهم أحد، إنها رغبتهم الشخصية”.

وأضاف: “نحن نعرف أن هناك بعض الأماكن في سوريا لا تزال تحت سيطرة المسلحين، ولن نسكت على ذلك، ونريد طردهم من بلادنا”.