القبض على شخص تهجم على محل تجاري في الزرقاء

القى العاملون في مديرية شرطة الزرقاء القبض على شخص اقدم برفقة اخر على التهجم على احد محال المفروشات والحاق اضرارا مادية به بسبب خلافات مالية سابقة .

وقال بيان للامن العام اليوم ان العاملين في مديرية شرطة الزرقاء باشروا امس التحقيق في بلاغ وردهم بتعرض احد محال المفروشات في محافظة الزرقاء للتهجم من قبل شخصين والحاق أضرار مادية بمحتوياته دون وقوع اي اصابات .

واضاف البيان، انه ومن خلال التحقيق ومشاهدة فيديو يظهر حادثة الاعتداء تم تحديد هوية المعتدين وتبين وجود خلافات سابقة ودعاوى قضائية مالية منظورة لدى القضاء بين مالك المحل التجاري والمعتدين والقي القبض على احدهما فيما لا يزال البحث جاريا عن الاخر.