اسرائيل تتودد للسعودية و..تتجسس عليها عبر معتمرين من عرب ٤٨

بدأت السعودية يوم امس الاثنين محاكمة معتمرين من عرب اسرائيل بتهم بينها التجسس لصالح جهاز الموساد الاسرائيلي والتخطيط للقيام بهجوم خلال موسم الحج، بحسب لائحة الاتهام ووسائل إعلام محلية.

وجاء في اللائحة التي حصلت عليها وكالة فرانس برس من مصدر حضر أولى جلسات المحاكمة، أن متهمين من عرب إسرائيل ويحملان جواز سفر دولة عربية، وقد قدما إلى المملكة ضمن حملة لأداء العمرة.

واتهمت النيابة العامة السعودية الشخص الأول بالتعاون “مع جهاز الموساد الاسرائيلي وقدومه للمملكة بتكليف من الموساد لجمع معلومات لصالحه”، وبالتخطيط “للقيام بعمل إرهابي في موسم الحج”.

ووجهت النيابة العامة السعودية اتهامين مماثلين للشخص الثاني، لكنها اتهمت الأول أيضا بالتواصل مع أحد أفراد تنظيم “الدولة الاسلامية” المتطرف، وافصاحه عن “تعاطفه” مع التنظيم. كما اتهمت الشخص ذاته بالادعاء بانه “المهدي المنتظر”، وبتعاطي “الحبوب المحظورة”.

وقالت صحيفتا “عكاظ” و”الرياض” إن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بدأت امس الاثنين محاكمتهما على خلفية هذه التهم. ولم يتضح من لائحة الاتهام ومن مقالي الصحيفتين تاريخ توقيف المتهمين.

ولا تقيم السعودية وإسرائيل علاقات دبلوماسية، إلا أن بوادر انفتاح ودعوات غير مسبوقة للسلام مع الدولة العبرية خرجت إلى العلن مؤخرا بعد تعين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد.

وقال ولي العهد السعودي الأمير الشاب محمد بن سلمان (32 عاما) في مقابلة مع مجلة “ذي أتلانتيك” الاميركية ان للإسرائيليين الحق في أن تكون لهم أرضهم، معتبرا أنه إذا تحقق السلام “فستكون هناك الكثير من المصالح بين إسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي”.

ويذكر أن عدد عرب اسرائيل يقدر بمليون و400 ألف نسمة يتحدرون من 160 ألف فلسطيني ظلوا في أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948. وتبلغ نسبتهم 17,5في المائة من سكان إسرائيل ويشكون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والإسكان.