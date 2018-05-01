إحباط خلية لحماس في القدس بتهمة التخطيط لهجمات مسلحة

قالت القناة الـ 14 العبرية، إنّ ثلاثة شبان من سكان سور باهر في مدينة القدس المحتلة، اتهموا بالتخطيط لارتكاب أعمال مسلحة، عقب استجواب لـ “الشاباك” .

وزعمت القناة نقلاً عن الشاباك، أن قائد الخلية كان على اتصال بأحد محرري صفقة شاليط , وتلقي آلاف الدولارات من المنظمة الفلسطينية حماس .

وأفادت، أنّ النيابة العامة الإسرائيلية قامت بإصدار لوائح اتهام ضد ثلاثة من سكان القدس بتهمة اتصال مع وكيل أجنبي ، والعضوية في منظمة حماس، و التخطيط لارتكاب أعمال مسحلة وغيرها من المخططات.

وأضافت، أنّه تم اعتقال الثلاثة من قبل قوات الجيش بعد اكتشاف الخلية التابعة لحماس في مدينة صور باهر وإحباطها في الأسابيع الأخيرة، مضيفةً أنّ أعضاء الخلية المعروفين الذين نفذوا بالفعل أنشطة مسلحة في الماضي، خططوا لتنفيذ هجمات في “إسرائيل” ، تحت إشراف ناشطين من حماس من قطاع غزة.

وأشارت إلى، أنّ النشطاء المعتقلون هم نسيم حمادة (30) عام وكان رئيس الخلية وتحت عمل عز الدين عطون (24) وعبيدة عميرة (30) وكلهم من سكان صور باهر .

ونوّهت، قائد الخلية اعترف أنه كان على تواصل مع أحد مبعدي صفقة شاليط و الذي طلب منه تنفيذ عمليات في اسرائيل و حسب الاعتراف فان اثنين من افراد الخلية عزالدين عطون و عبيدة عميرة زاروا في السنة الماضية تركيا و هناك التقوا بمحمد عطون و موسى عكاري المبعدون ضمن صفقة شاليط وتلقوا اموال بآلاف الدولارات .