مجلس إدارة مؤسسة القدس الدولية “سورية” يستعرض نشاطات المؤسسة منذ بداية هذا العام

ضمن اجتماعاته الدورية، عقد مجلس إدارة مؤسسة القدس الدولية (سورية) اجتماعه الثاني لعام 2018م، وذلك صباح امس الأحد، في مقر المؤسسة بالعاصمة السورية دمشق، بحضور الدكتورة بثينة شعبان؛ رئيسة مجلس أمناء المؤسسة، ورئاسة باسل الجدعان؛ رئيس مجلس الإدارة، والدكتور خلف المفتاح؛ المدير العام للمؤسسة، وعضوية كل من: الدكتور فايز صندوق، الدكتور سفير الجراد، والدكتور مصطفى ميرو، ومشاركة الدكتور طلال ناجي؛ عضو مجلس الأمناء.

وقد افتتح الاجتماع باسل الجدعان؛ رئيس مجلس الإدارة، مرحِّباً باعضاء المجلس، ثمّ تمّ استعراض جدول الأعمال، ومن ثمّ إقراره، تبعه الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 28/1/2017م، وتم تصديقه.

استعرض الدكتور المفتاح سلسلة الزيارات التي قام بها برفقة أعضاء من المكتب التنفيذي، إلى عدد من سفراء الدول العربية الشقيقة، وقيادات الفصائل الفلسطينية، إضافة إلى زيارة دار الإفتاء، ووزارات الأوقاف والثقافة والإعلام، ومحافظ دمشق الدكتور بشر الصبان، كما تم استعراض نشاطات المؤسسة الثقافية والفكرية منذ بداية العام الجاري، وأكد الأعضاء على ضرورة إنجاز الكتيب الخاص بفعاليات يوم القدس الثقافي لعامي 2016-2017، إضافة إلى إصدارات المؤسسة العلمية والإعلامية المتنوعة.

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على توسيع مجلس إدارة المؤسسة؛ وإحداث المكتبة المقدسية المتخصصة، وإقامة ملتقى القدس الثقافي السنوي، وإتمام التحضيرات اللازمة له.