قبيل انعقاد مجلس رام الله .. هنية يؤكد على استمرارية مسيرات العودة ويدعو لاجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فوراً
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جرينتش+2 01:59
قبيل انعقاد مجلس رام الله .. هنية يؤكد على استمرارية مسيرات العودة ويدعو لاجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فوراً

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