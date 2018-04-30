غل يمتنع عن الترشح للانتخابات بعد تهديد اردوغاني مبطن حمله قائد الجيش

ذكرت مصادر داخل المعارضة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان ضغط على سلفه عبدالله غل لدفعه إلى عدم الترشح أمامه في الانتخابات الرئاسية التركية المقبلة، المقرر إجراؤها في 24 حزيران المقبل.

ونقلت هذه المصادر، أن رئيس أركان الجيش التركي خلوصي أكار هو من نقل رسالة أردوغان إلى غل، مشيرة إلى أن مروحية «أكار» شوهدت وهي تحط في حديقة منزل الرئيس التركي السابق، واصفة الأمر بأنه «انقلاب سياسي» و «تهديد مبطن».

وقالت إن صحيفة «خبر تورك»، المقربة من الحكومة كانت قد نشرت خبرا عن زيارة «أكار» إلى «غل» قبل سحبه بعدها بيوم واحد، وطرد رئيس تحرير موقعها الإلكتروني.

وكان الرئيس التركي السابق عبدالله غل قد أكد عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن المناقشات التي دارت في حزب «السعادة»، الذي يرأسه، بهذا الشأن، تمت بمعزل عنه.

ورفض أردوغان التعليق على قرار غل، مكتفيا بالقول: «لقد أعلن موقفه، لذلك لن أعلق»، مضيفا أن «ميدان الانتخابات مفتوح للجميع، ونتمنى من الأحزاب السياسية الإسراع في إعلان مرشحيها».