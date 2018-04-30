قبيل انعقاد مجلس رام الله .. هنية يؤكد على استمرارية مسيرات العودة ويدعو لاجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فوراً
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غل يمتنع عن الترشح للانتخابات بعد تهديد اردوغاني مبطن حمله قائد الجيش

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