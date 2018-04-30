ترامب يعفو عن الجاسوس الإسرائيلي بالتزامن مع نقل السفارة

قالت صحيفة “يديعوت احرنوت” العبرية مساء امس الاحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر في طلب إسرائيل بالعفو عن الجاسوس الإسرائيلي “جوناثان بولارد” الذي يخضع للاقامة الجبرية في امريكا، بمناسبة ما يسمى عيد استقلال إسرائيل السبعين، والسماح له بالذهاب إلى إسرائيل.

وقال مسؤولون اسرائيليون بحسب الصحيفة، ان الرئيس قد يعلن قراره برفع القيود التي فرضها على بولارد في يوم الافتتاح الرسمي للسفارة الامريكية الجديدة في القدس يوم 14 ايار المقبل.

وكان “جوناثان بولارد” 64 عاما قد سجن في أمريكيا، عام 1985، و حكم بالسجن مدى الحياة لإدانته بنقل معلومات سرية لإسرائيل.

وينص إطلاق سراحه المشروط على بقائه في الولايات المتحدة خمسة أعوام امضى منها سنتين.