برعاية يابانية ..لقاء وزاري فلسطيني- إسرائيلي- أردني في البحر الميت

اجتمع ممثلو الأردن وإسرائيل والفلسطينيين برعاية اليابان امس الأحد على شاطئ البحر الميت في الجانب الأردني لبحث مشروع “ممر السلام والازدهار”.

ويهدف المشروع الذي أطلق العام 2007 الى المساهمة في تحقيق السلام وتوفير مئات فرص العمل للفلسطينيين وتسهيل تصدير المنتجات الزراعية والصناعية عبر ممر خاص الى الأردن ومنه الى العالم.

وعقدت الوحدة الاستشارية الرباعية الأطراف والتي تضم الأردن وإسرائيل والفلسطينيين واليابان اجتماعا على المستوى الوزاري لبحث تطورات المشروع.

ومثل إسرائيل وزير الاقتصاد والصناعة ايلي كوهين والأردن وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري والفلسطينيين وزير الخارجية رياض المالكي، فيما مثل اليابان وزير خارجيتها تارو كونو.

وقال وزير الخارجية الياباني خلال مؤتمر صحافي عقده عقب الاجتماع “نحن نشهد نتائج ملموسة، جهودنا المشتركة أخيرا بدأت تؤتي ثمارها”.

وأشار الى أن المشروع “شهد انشاء 12 شركة فلسطينية تعمل ضمن منطقة أريحا الصناعية الزراعية، وفرت فرص عمل لمئات الفلسطينيين”.

وأكد أن “ممر السلام والازدهار مشروع حيوي لتنمية الاقتصاد في فلسطين والازدهار في وادي الأردن”. وأشار الى أن “الوزراء المجتمعين اليوم قدموا الى هنا وهم يؤمنون بأن اجتماع اليوم سيساهم بشكل قوي في السلام في المنطقة”.

وقال الوزير الياباني إن “اجتماع اليوم سار بشكل جيد جدا ومنطقة أريحا الزراعية الصناعية ستتقدم الى المرحلة الثانية”.

واقيمت منطقة اريحا الصناعية والزراعية على مساحة 615 ألف متر مربع.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد كشفت صباح اليوم الاثنين، عن أن لقاءً وزاريا عقد بين وزير إسرائيلي وآخر أردني لبحث مشاريع اقتصادية.