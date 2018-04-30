ايران تنفي استهداف مستشاريها بالضربة الصاروخية “المجهولة ” لريفي حماة وحلب / فيديو

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن قائد لواء “فاطميون” في سوريا قوله إن “الأنباء عن هجوم صاروخي على قاعدة للواء 47 في حلب كاذبة”، مؤكداً “قاعدتنا قرب حلب سالمة ولم يستشهد أحد من أفراد اللواء”.

بدورها نقلت وكالة مهر الإيرانية عن مصدر في القوات المسلحة نفيها أنباء الهجوم على عدد من قواتها الاستشارية في سوريا.

وكانت وكالة “سانا” الرسمية السورية قد نقلت عن مصدر عسكري قوله إن “بعض المواقع العسكرية في ريفي حماة وحلب تعرضت ليل امس الأحد – الإثنين لعدوان جديد بصواريخ معادية”.

ومن جانبها اشارت مراسلة فضائية الميادين في سوريا إلى أنه حتى هذه اللحظة ليس هناك من أي بيان عسكري رسمي حول الموضوع، وأن كل ما صدر حول هذا العدوان هو ما نقلته وكالة سانا، وقالت، فقد ذكرت معلومات ميدانية غير رسمية بأن صواريخ قصفت 3 مواقع للقوات الحليفة المتواجدة في تلك المناطق.

ولفتت المراسلة إلى أنه حتى اللحظة ليس واضحاً ما هو الذي استهدف الضبط، هل هناك مستودعات للذخيرة أم هي مواقع للمقاتلين، كما أنه ليس واضح كيف تمّ الاستهداف.

وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مصادر رسمية في الإدارة الأميركية نفيها أن تكون الولايات المتحدة أو قوات التحالف قد هاجمت منشآت عسكرية في سوريا.

في غضون ذلك نقلت صحيفة “تشرين” السورية الرسمية عن مصادر ميدانية أن الهجوم الأخير على مواقع في محافظتي حماة وحلب انطلق من قواعد أميركية وبريطانية شمالي الأردن.

ونقلت الصحيفة على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” أن 9 صواريخ باليستية استخدمت في الهجوم.

ومن جانبها رفضت ممثلة المكتب الصحفي في الجيش الإسرائيلي التعليق على الضربات الليلية التي تعرضت لها منشآت ومواقع عسكرية في سوريا وتأكيد أو نفي تورط القوات الإسرائيلية في ذلك.

وكررت ممثلة الجيش الإسرائيلي، في حديث لمراسل “نوفوستي”، العبارات التقليدية التي يستخدمها الجانب الإسرائيلي في مثل هذه الحالة: “نحن نرفض التعليق على هذه الأنباء”.

وكانت مصادر عسكرية في سوريا، قد اعلنت إن “الصواريخ المعادية” استهدفت خلال الهجمات الليلية، مستودعات تابعة للقوات الحكومية قرب مدينتي حماة وحلب واندلع حريق قرب مدينة حماة نتيجة للهجوم.

هذا وقد تداول ناشطون على موقع “تويتر”، اليوم الاثنين، مقطع فيديو قالوا إنه يرصد استهداف المقر العسكري للجيش العربي السوري في ريف حماة.

ولم يتسن لـوكالة “سبوتنيك” الروسية، التأكد من صحة الفيديو، علما أن التلفزيون السوري كان قد أكد تعرض مواقع الجيش في ريفي حماة وحلب لقصف صاروخي.

وأظهرت اللقطات انفجارا ضخما يهز ما قال ناشطون إنه “مستودع للذخيرة بريف حماة تابع لـلواء 47 بالجيش السوري والتي أسفرت عن مقتل 12 جنديا وإصابة عدد كبير من الجنود في الموقع”.

وكان مصدر أمني سوري قال لـ”سبوتنيك”، إن استهداف مستودعي ذخيرة في ريفي حماة وحلب ناتج على الأغلب من ضربات جوية.

وأضاف أن استهداف مستودع للذخيرة تابع للواء 47 للجيش السوري في ريف حماه نتج عنه انفجارات قوية وحريق هائل، مشيرا إلى أن مستودع الذخيرة المستهدف بريف حلب الشرقي يقع بين مطار النيرب والمالكية ولا صحة للأنباء المتداولة عن استهداف مطار حلب.