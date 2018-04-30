السماح لمروحية إسرائيلية بالتحليق فوق الاراضي الاردنية بحثاً عن غريق

ما زالت السلطات الاسرائيلية تبحث، منذ صباح امس الأحد عن سائق شاحنة، يدعى أيمن جابر من الطيبة، يعتقد ان مياه الفيضانات قد جرفته قبل يومين في وادي تسين في جنوب إسرائيل، حيث انقلبت شاحنة جابر، ابن 48 عاما، في ساعات منتصف الليل تقريبا من يوم الخميس الماضي، ويبدو أن السيول التي غمرت الشوارع قد جرفته.

في ظل الشك أن جابر قد جرفته مياه الفيضانات باتجاه الأردن وافقت السلطات الأردنية على طلب إسرائيل لإدخال مروحية إلى الأردن للبحث عن جابر. شارك أمس أكثر من 100 شاب من الطيبة، قلنسوة، حورة وبلدات أخرى للبحث عن جابر. ما زالت عائلته تأمل بأن يُعثر عليه حيا، ولكن تتضاءل الاحتمالات مع مرور الوقت.

قال قريب عائلته: “زوجته وأطفاله ينتظرونه ويتمنون أن يعود بسلام. ونحن نطلب من الله أن يعود إلينا سالما. منذ غيابه نشعر بضغط كبير. يزور الكثيرون العائلة ويسألوننا عنه ولكن ليست لدينا أخبار عنه”.