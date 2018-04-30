الجيش الاسرائيلي يقتل ثلاثة فلسطينيين جنوب قطاع غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه قتل ثلاثة فلسطينيين واعتقل آخر، مساء امس الأحد، بدعوى محاولتهم “التسلل” من قطاع غزة باتجاه الداخل الفلسطيني المحتل عام 48.

وذكر الجيش في بيان له، أنه “تم رصد مخربيْن يحاولان التسلل الى داخل إسرائيل والمساس بالسياج الأمني جنوب قطاع غزة”. مؤكدًا: “لقد أطلقت قوة عسكرية النار عليهما”.

وأضاف البيان، أن “الحديث يدور عن مقتل أحد المخربيْن بينما تم إلقاء القبض على الثاني ونقله للتحقيق”.

وفي بيان آخر، أفاد جيش الاحتلال باستشهاد فلسطينيين اثنين، عقب اجتيازهما للسياج الفاصل جنوب قطاع غزة، وإلقاء عبوات ناسفة باتجاه دورية عسكرية.

وأوضح أن جنود الاحتلال “ردوا بإطلاق النار باتجاه المخربيْن الذيْن قتلا”، وفق بيان للناطق باسم جيش الاحتلال.

ومن الجدير بالذكر أن الحديث يدور عن حدثين منفصلين على الحدود الجنوبية لقطاع غزة يقول جيش الاحتلال إنهما محاولات تسلل، في الحادث الأول استشهد فلسطيني واعتقل آخر وفي الثاني استشهد فلسطينيان.

ولم تُؤكد أي جهة فلسطينية استشهاد أي مواطن عقب تعرضه لإطلاق نار إسرائيلي جنوبي قطاع غزة، مساء امس الأحد.

وكانت مصادر طبية فلسطينية، قد أفادت امس الأحد، بإصابة الشاب سيف كمال النجار بطلق ناري في القدم أطلقته عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب مخيم العودة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.