وزارة المياه تعلن ان المنخفض الأخير رفد سدود المملكة بـ 19 مليون متر مكعب

قالت وزارة المياه والري ان حجم الهطول المطري على محافظات المملكة كافة منذ بداية الموسم بلغ حوالي 7159 مليون متر مكعب مشكلا ما نسبته حوالي 87 بالمئة من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ 6ر8196 مليون متر مكعب، فيما بلغت كميات الهطول المطري خلال المنخفض الأخير حوالي 19 مليون متر مكعب.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الاحد، ان هذه الكمية تشكل ما نسبته 105 بالمئة من حجم الأمطار التي هطلت على المملكة في الموسم المطري السابق والبالغة حوالي 6ر6816 مليون متر مكعب، علما بأن نسبة الهطول المطري من المعدل طويل الأمد للعام السابق في نفس التاريخ بلغ حوالي 83 بالمئة.

وفيما يتعلق بالسدود فقد بلغ مجموع المخزون الحالي خلال هذا الموسم حوالي 148مليون متر مكعب من اصل 336 السعة التخزينية الكلية للسدود في الأردن، أي ما نسبته حوالي44 بالمئة، وبلغ في سد الملك طلال حوالي 53مليون متر مكعب، سد الوحدة حوالي 18مليون متر مكعب، الموجب حوالي30 مليون متر مكعب، سد وادي العرب حوالي 9 ملايين، سد زقلاب 831 الف متر مكعب ، سد كفرنجه حوالي 2 مليون متر مكعب، الكرامة حوالي 16 مليون متر مكعب، وادي شعيب حوالي مليون، الكفرين حوالي 4 ملايين، الزرقاء ماعين حوالي 63 الف متر مكعب، الواله حوالي 8 ملايين، التنور حوالي 7 ملايين، اللجون حوالي 166 الف متر مكعب، سد الكرك حوالي 191الف متر مكعب.

وأشارت الوزارة الى ان كميات المياه التي دخلت السدود خلال المنخفض الأخير بلغت حوالي 19 مليون متر مكعب، لافتة الى أن اعلى كمية هطول مطري سجلت في محافظة اربد وبلغت 60 ملم.