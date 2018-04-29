موظفو قناة الجزيرة في لندن ينظمون اعتصاماً لتحصيل حقوقهم

قرر موظفو قناة الجزيرة في لندن، تنظيم اعتصام جماعي الشهر المقبل، احتجاجاً على عدم التزام القناة بوعودها المتعلقة بالأجور وظروف العمل التي أجبرتهم عليها القناة.

وكشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن موظفي قناة الجزيرة الناطقة باللغة الإنجليزية، سينظمون اعتصاماً لمدة 24 ساعة خارج مكتب القناة فى برج “شارد” بالقرب من جسر لندن، وذلك في التاسع من الشهر المقبل.

وأكد مسؤولو الاتحاد الوطني الصحافيين فى قناة الجزيرة الإنجليزية، أن القناة التي تمولها الحكومة القطرية، لم تلتزم باتفاق للتفاوض بشأن الأجور على أساس سنوى، كما لم تلتزم بوعودها المتعلقة بتحسين ظروف العمل.

وقال بريان غينغ نائب رئيس الاتحاد الوطني للصحافيين للبث الإذاعي والتلفزيوني: “لقد صبرنا كثيراً… توصلنا إلى اتفاق مع الشركة حول الأجور لمدة ثلاث سنوات، لكنهم لم يحترموا وعد الشرف، ولم يلتزموا بأي من وعودهم على الإطلاق”.

وأضاف غينغ: “يؤلمنا أن نغادر الوظائف التي نحبها، لكن لم تترك لنا القناة أي خيار آخر”.

وصوتت الأغلبية العظمة من حوالى 130 موظفاً في قناة الجزيرة في لندن، لصالح الضغط على القناة القطرية بشتى الطرق لإجبار إدارتها على تقديم تنازلات وتمكين موظفيها من حقوقهم.

وتوقع مسؤولون في الاتحاد الوطني للصحافة، مشاركة معظم الموظفين في الاعتصام، بما في ذلك مقدمو البرامج المباشرة والمراسلون الميدانيون والتقنيون.

وأكد غينغ، أن أعضاء النقابة في قناة الجزيرة بلندن، قرروا الحصول على حقوقهم بعد الاعتصام رغماً عن القناة، إذ سيتوقفون عن الالتزام بتعليمات القناة بخصوص الرد على المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكترونية خارج أوقات العمل، وسيحصلون على استراحتهم اليومية.

ورفضت قناة الجزيرة، طلب صحيفة “الغارديان” البريطانية، التعليق على انتهاك حقوق موظفيها في لندن، وموقفها من اعتصامهم المزمع.