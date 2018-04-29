موقع أمريكي يقرأ محاضر "الناتو" السرية ويفضح اسباب تعطش ساركوزي للحرب على ليبيا وسرعة قتل القذافي
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جرينتش+2 12:39
مراسم وداعية للجملة الصحفية .. قبل الرجوع الاخير !!

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