 لاول مرة في تاريخه ..التلفزيون السعودي يعرض 6 مسلسلات مصرية في رمضان

لأول مرّة في تاريخ التلفزيون السعودي وبعد الانفتاح الكبير الذي تشهده المملكة، يدخل التلفزيون المنافسة الرمضانية هذا العام بعدما حصل على حقوق ستة مسلسلات مصرية جديدة للعرض الحصري في الخليج.

وحصل التلفزيون السعودي على حقوق عرض مسلسلات “عوالم خفية” للزعيم عادل إمام، إخراج رامي إمام ، “وطايع” للنجم عمرو يوسف وهو من إخراج عمرو سلامة، و”بالحجم العائلي” للنجم يحيى الفخراني والنجمة ميرفت أمين وهو من إخراج هالة خليل.

كما يعرض التلفزيون السعودي أيضا مسلسل “أرض النفاق” للنجم محمد هنيدي، وهو من إخراج سامح عبد العزيز وماندو العدل، ومسلسل “اختفاء للنجمة” نيللي كريم وهو من إخراج أحمد مدحت.

وأخيراً مسلسل “لدينا أقوال أخرى” للنجمة يسرا وهو من إخراج محمد علي.