مصرع مواطن وتضرر عدة منازل وسيارات في السعودية بفعل ثمانية صواريخ باليستية اطلقها الحوثيون

أعلنت السلطات السعودية اليوم السبت، مصرع مواطن إثر سقوط شظايا على منزله، جراء إطلاق “الحوثيين” صواريخ باليستية استهدفت محافظة “صامطة” جنوبي منطقة جازان، مساء أمس.

ونقلت صحيفة “سبق” السعودية عن يحيى القحطاني، المتحدث باسم الدفاع المدني في جازان، أن فرق الدفاع المدني قد تلقت ‏مساء امس ‏الجمعة، بلاغا عن سقوط شظايا صواريخ عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه ‏صامطة.

وأفاد القحطاني، أنه نتج عن تلك الشظايا “‏وفاة مواطن، إضافة إلى تعرض منزلين وثلاث مركبات لأضرار مختلفة”.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، اعترضت الدفاعات الجوية السعودية 4 صواريخ باليستية فوق منطقة جازان جنوبي المملكة، بحسب قناة “العربية” السعودية، غير انه لم يصدر بيان رسمي من التحالف حول ما ذكرته هذه القناة.

وكانت جماعة الحوثيون، قد اعلنت اليوم السبت، عن إطلاق 8 صواريخ باليستية على أهداف اقتصادية وحيوية في جازان جنوب غربي السعودية.

وأشارت قناة “المسيرة” المحسوبة على الحوثيين إلى أن القوة الصاروخية أطلقت 8 صواريخ باليستية من نوع “بدر 1” على أهداف اقتصادية وحيوية في جازان.

ومن جانبها، قالت صحيفة “عكاظ” السعودية، إن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية متجهة إلى جازان قادمة من اليمن.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن مصير الصواريخ الأربعة الأخرى، التي قالت الحوثيون أنهم أطلقوها.