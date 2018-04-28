بعد تعديل السيناريو .. يسرا تستأنف تصوير مسلسل “لدينا أقوال أخرى”

أجرى القائمون على مسلسل “لدينا أقوال أخرى” للنجمة يسرا بعض التعديلات على سيناريو العمل وتحديدًا فى الحلقات ما بعد الـ20، وذلك من أجل إضافة بعض الخطوط الخاصة بالشخصيات، لاسيما أنه ظهرت بعض الأفكار المميزة المقترحة لبعض الشخصيات فى الأحداث بعد فترة من التصوير.

وتستأنف أسرة المسلسل تصوير مشاهد العمل اليوم السبت فى منطقة الشيخ زايد بأكتوبرفى تواجد يسرا وعدد من الفنانين المشاركين فى البطولة، حيث يكثف المخرج محمد على ساعات التصوير من أجل إنهاء العمل مع الأسبوع الأول من شهر رمضان.

وتظهر يسرا فى أحداث المسلسل بشخصية مستشارة قانونية فى المحكمة الدستورية، تتعرض لضغوط نفسية بعد فقدان ابنها فى الحلقات الأولى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، ويشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، لطيفة فهمى، إنجى أبو زيد، عبد الرحيم حسن، محمود فارس، وهدى المفتى.