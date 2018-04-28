العالول يلمح الى ان حماس لن تستطيع تشكيل بديل عن منظمة التحرير

صرح محمود العالول، نائب رئيس حركة “فتح” عضو اللجنة المركزية ، أن أحدا لن ينجح في تشكيل جسم بديل عن منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، أو خلق اصطفاف مواز لها او شطبها.

وأكد العالول في تصريح لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، أن كل المحاولات لخلق اصطفاف آخر قد فشلت، كما أن فكرة عقد اجتماع مواز في بيروت أو غيرها قد وئدت في مهدها، كون درجة التجاوب معها لم تكن مشجعه.

وأضاف “أنه حتى الفصائل التي لن تشارك باجتماعات المجلس الوطني، كالجبهة الشعبية وحتى الجهاد الإسلامي أكدت رفضها الانخراط بأي جسم بديل”.

وتابع العالول: ” يجب ألا يتوهم أحد أن بمقدوره أن يكون بديلاً عن المنظمة أو أن يحل مكانها وما يسعى إليه الاحتلال والإدارة الأميركية وآخرون هو شطب المنظمة لخلق بديل لها”.

وأوضح أن هؤلاء يعتبرون القضية الفلسطينية بمثابة “صداع” يجب التخلص منه، وهم لا يريدون “استبدال صداع بصداع آخر” وانما شطب ممثل شعبنا حتى ينتهوا من القضية الفلسطينية.