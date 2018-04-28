البوتاس العربية تحقق أرباحاً صافية بلغت 25.7 مليون دينار نهاية الربع الاول من عام 2018

عمان – 28 / 4 / 2018: حققت شركة البوتاس العربية أرباحاً صافية موحدة بعد الضريبة والمخصصات وعوائد التعدين في الربع الاول من عام 2018 بلغت (25.7) مليون دينار مقارنة مع (25.3 ) مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي أي بارتفاع نسبته (2 %) .

وواضح الرئيس التنفيذي للشركة السيد برنت هايمان أن الارتفاع يعتبر انجازا هاماً، حيث أن قسما كبيراً من أرباح العام الماضي كانت تعود إلى بيع الشركة لحصتها في شركة مغنيسيا الأردن والذي استكمل في شهر شباط 2017 وبالتالي سجلت الشركة ربحاً بمقدار حوالي (8) مليون دينار كنشاط غير تشغيلي. أما في العام الحالي فإن الأرباح غير التشغيلية أقل بكثير. وعند مقارنة الأرباح من النشاطات التشغيلية، والتي بلغت 8 ملايين دينار العام الماضي، فإن الزيادة في الربح تبلغ 150 % .

وأضاف السيد هايمان أن كميات البوتاس المنتجة في الربع الاول من عام 2018 حققت رقماً قياسياً بلغ (597) ألف طن متري، مقارنة مع (557) ألف طن في نفس الفترة من العام الماضي.

وقال السيد هايمان أن إيرادات المبيعات ارتفعت 10% عن نفس الفترة في العام الماضي وكان ذلك بشكل رئيسي بفضل ارتفاع اسعار بيع البوتاس، حيث أن سوق البوتاس العالمي آخذ بالإستقرار بعد صدمات الأعوام الماضية.

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