احمد السقا وسمير غانم وصابرين يلعبون ادوار “ضيوف شرف” بالمسلسلات الرمضانية

قرر عدد من النجوم الذين يغيبون عن دراما رمضان المقبل، تعويض هذا الغياب بالظهور كضيوف شرف فى الأعمال التى يتم تصويرها للعرض فى الشهر الكريم، مجاملة لأصدقائهم من الأبطال أو المخرجين أو حتى شركات الإنتاج.

ومن أبرز النجوم الذين يعوضون غيابهم عن الدراما فى رمضان المقبل، أحمد السقا الذى صور مشهداً مهماً فى مسلسل “رحيم” مع النجم ياسر جلال فى دور شخص ينقذ ياسر جلال، ومحمد رياض من الضرب داخل الحارة الشعبية، ويقوم بتهريبهما من أيدى البلطجية، كما وافق السقا أيضاً على الظهور كضيف شرف مع الزعيم عادل إمام فى مسلسله الجديد “عوالم خفية” من خلال مشهدين من المقرر تصويرهما خلال الفترة المقبلة.

كما تشارك النجمة صابرين كضيفة شرف في أحداث مسلسل “خط ساخن” مع المخرج حسنى صالح وإنتاج شركة الجابرى وبطولة حسين فهمى وسلاف فواخرجى ونضال الشافعى، لتعوض بذلك غيابها عن السباق الرمضانى، لاسيما أنها انشغلت الفترة الماضية بتصوير الجزء الثانى من مسلسل “أفراح إبليس” والذى لم يتحدد بشكل نهائى عرضه فى رمضان من عدمه.

أما النجم أحمد فهمى فيظهر كضيف شرف من خلال مسلسلين فى شهر رمضان المقبل، الأول هو “الوصية” مع أكرم حسنى وأحمد أمين، حيث تربطه بأكرم صداقة قوية وقدما معاً أكثر من عمل ناجح منها فيلم “كلب بلدى” ومسلسل “ريح المدام”، الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، كما يظهر أيضاً كضيف شرف فى مسلسل “ربع رومى” مع مصطفى خاطر وإخراج معتز التونى، ليعوض بذلك غيابه عن الدراما فى رمضان هذا العام.

وفى مسلسل “الوصية” أيضاً تظهر الفنانة الشابة سارة سلامة ضيفة شرف خلال حلقة من حلقات العمل، لتعوض به غيابها عن الدراما فى شهر رمضان المقبل، وانضمت الفنانة دينا فؤاد إلى قائمة الفنانين الذين يظهرون كضيوف ضرف فى مسلسلات رمضان من خلال “أمر واقع” مع كريم فهمى، لاسيما أن دينا لا تشارك فى أعمال أخرى للعرض فى الشهر الكريم.

وفى مسلسل “30 ليلة وليلة” الذى يقوم ببطولته سعد الصغير يظهر العديد من الفنانين كضيوف شرف في الحلقات، ومعظهم لا يشاركون فى مسلسلات أخرى للعرض فى شهر رمضان المقبل، وعلى رأسهم ريم البارودى التى لا ترتبط بأعمال أخرى فى الشهر الكريم، وأيضاً أحمد رزق وسامح حسين وباسم سمرة وجميعهم لا يشاركون فى مسلسلات للعرض فى شهر رمضان المقبل.

وإضافة إلى هذه الأسماء يتواجد عدد آخر من الفنانين الذين يظهرون فى أعمال كضيوف شرف رغم مشاركتهم فى مسلسلات أخرى معروضة فى الشهر الكريم وعلى رأسهم هشام سليم، الذى صور مشهدا كضيف شرف مع النجمة يسرا فى مسلسلها “لدينا أقوال أخرى”، وفى نفس الوقت يخوض السباق الرمضانى بمسلسل “اختفاء” مع نيللى كريم وإخراج أحمد مدحت.

وتشارك أيضا مى سليم فى مسلسل “عزمى وأشجان” مع حسن الرداد وإيمى سمير غانم كضيفة شرف فى حلقة من الحلقات، بجانب مشاركتها فى مسلسل “الرحلة” مع باسل خياط وريهام عبد الغفور وحنان مطاوع وإخراج حسام على، و”عوالم خفية” مع الزعيم عادل إمام بظهور خاص فى الأحداث، وفى نفس المسلسل يظهر أيضاً النجم الكبير سمير غانم كضيف شرف مع عادل إمام بجانب عمله فى مسلسل “عزمى وأشجان” المقرر عرضه فى شهر رمضان.