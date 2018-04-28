في مؤشر واضح على الهزيمة السياسية والافلاس المالي ..استقالات بالجملة بين قيادات "الائتلاف السوري" المعارض
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جرينتش+2 12:47
ابنة الملك فيصل ترد على ابن الملك سلمان .. ولا عزاء للشعب السعودي

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