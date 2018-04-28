ابنة الملك فيصل ترد على ابن الملك سلمان .. ولا عزاء للشعب السعودي

كشفت الأميرة السعودية نورة بنت فيصل آل سعود، عما تحلم به خلال الفترة القادمة حول صناعة الموضة.

وفي حديثها لوكالة فرانس برس، قالت الرئيسة الشرفية لمجلس الموضة العربي إنها “تتفهم تمامًا وجهة نظر الآخرين”، موضحة أن “المملكة لديها روابط قوية مع ثقافتها. وكامرأة سعودية، احترم ثقافتي واحترم ديانتي”.

وأضافت: “ارتداء العباءة، أو أن تكوني محافظة، إن رغبتم في قول ذلك، والطريقة التي نرتدي فيها الملابس… كلها جزء مما نحن عليه. هذا جزء من ثقافتنا.. هذه هي حياتنا، حتى أثناء السفر”.

وتحدث ابن سلمان بتصريحات وصفت حينها بـ”الجريئة” عن تقاليد المجتمع السعودي في مقابلة بثت، يوم الاثنين 19 آذار، على قناة CBS الأمريكية ضمن برنامج “60 دقيقة”.

وقال ولي العهد السعودي: “بعد 1979 أصبحنا ضحايا للتطرف وخاصة من جيلي”، وأكد أن المملكة ستعلن للعالم ما تقوم به لمحاربة التطرف”.

وأكد ابن سلمان أن “القوانين واضحة جدا ومحددة في مبادئ الشريعة، التي تنص على أن النساء عليهن ارتداء ملابس لائقة ومحترمة، كما تنص على ذلك للرجال، لكنها لا تقضي بصورة خاصة بارتداء العباءة أو غطاء الرأس الأسود، والقرار يعود بشكل تام إلى النساء في ما يتعلق بلباسهن”.