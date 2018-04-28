إسرائيل تخشى تدخلاً الكترونياً روسياً في انتخاباتها المقبلة

قالت صحيفة إسرائيلية، اليوم السبت، إن إسرائيل تخشى تدخلا روسيا في انتخاباتها المقبلة وتتخذ خطوات وقائية لمنعه.

وما لم تقع مفاجآت فإن الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، ستجري في شهر تشرين الثاني 2019.

وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، اليوم السبت، إن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي غادي أيزنكوت أشار في جلسة للجنة الخارجية والأمن البرلمانية في شهرتموز الماضي إلى “إمكانية تدخل خارجي في العمليات الديمقراطية الإسرائيلية”.

وأضافت الصحيفة إن أيزنكوت لم يذكر اسم الجهة الخارجية، ولكنه قدّم أمثلة على الهجمات الإلكترونية وحملات التحريض في الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا وأوكرانيا.

وكانت وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية (سي اي ايه) قد أعلنت الاشتباه في حدوث تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016 لصالح المرشح ترامب في ذلك الوقت.

وتابعت صحيفة هآرتس:” في غالبية الحملات الانتخابية في هذه الدول تمت الإشارة إلى عنوان واحد: روسيا”.

ولفتت إلى أن اهتمام روسيا بإسرائيل قد ازداد مؤخرا، نظرا لوجود أعداد كبيرة من الإسرائيليين الذين هاجروا على مدى سنوات من دول الاتحاد السوفيتي السابق”.

وكان موقع “المصدر” الإخباري الإسرائيلي قد أشار العام الماضي إلى أن عدد الإسرائيليين الذين قدموا من الاتحاد السوفيتي السابق إلى إسرائيل يصل إلى أكثر من 1.3 مليون مواطن.

ولليهود الروس في إسرائيل صحفهم وإذاعاتهم ومحطات تلفزة باللغة الروسية.

وفي هذا الصدد، فقد نقلت “هآرتس” عن مصدر عسكري إسرائيلي، لم تحدد اسمه قوله إن للروس “جمهور مستهدف متاح هنا وقدرة على التأثير ، والسؤال هو ما إذا كانت لديهم أي مصلحة بالقيام بذلك”.

وأضاف المصدر ذاته:” روسيا هي اللاعب الأكثر تطورا في التأثير على الحملات، ولكن لم نرَ حتى الآن دليلا على أنها تقوم بهكذا حملات في إسرائيل”.