وسائط الحرب الإلكترونية لسوريا وحلفائها تربك القوات الجوية الامريكية

اشتكى رئيس قيادة العمليات الخاصة في الجيش الأمريكي الجنرال ريموند توماس من استخدام سوريا وحلفائها وسائط الحرب الإلكترونية بكثافة في سوريا ضد طائرات “AC-130” التي تساند وحدات القوات البرية الأميركية.

كلام توماس جاء خلال ندوة أقيمت في فلوريدا، حيث لفت الى “أننا موجودون في الوقت الحالي في سوريا في أكثر بيئات الحرب الإلكترونية عدوانية من قبل خصومنا”، بحسب قوله، مضيفًا بلهجة ممتعضة “أنهم يختبرون قدرة تحملنا يوميًا، يوقفون اتصالاتنا ويعطلون طائراتنا AC-130”.

ووفقًا لصحيفة “ميليتاري تايمز، فإن “توماس قد طلب من الكونغرس تخصيص 13.6 مليار دولار لتغطية أنشطة قيادة العمليات الخاصة في القوات المسلحة الأمريكية، وهو أكبر مبلغ في تاريخ القوات الأمريكية الخاصة”.

ويخضع لإمرة الجنرال ريموند توماس 70 ألفا من أفراد القوات الخاصة، بما في ذلك ما يعرف بـ”جيش القبعات الخضراء” وقوات “دلتا”، وكذلك الوحدات الخاصة البحرية.