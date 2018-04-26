هاني شاكر وريهام عبد الحكيم يحييان غداً حفل عيد تحرير سيناء

يحيي الفنان المصري هاني شاكر، والمطربة ريهام عبد الحكيم، حفل عيد تحرير سيناء في مدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء، وذلك مساء غد الجمعة ، في قاعة المؤتمرات، تحت رعاية محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة.

ويقدم الفنان هاني شاكر خلال الحفل مجموعة منتقاه من أبرز وأجمل أعماله الفنية منها أغنيات «يا مصر متخافيش»، و«ياريتني»، و«كل ليلة»، و«إنت لسه بتسألي»، و«لو بتحب حقيقى صحيح»، و»علي الضحكاية»، و»أحلف بسماها»، و«سألتك».

كما تقدم ريهام عبد الحكيم مختارات متنوعة من الأغاني من بينها: «ما تخافوش على مصر»، و«دارت الأيام»، و«بالورقة والقلم»، «بتسأل لأيه عليا»، و»فيها حاجة حلوة»، و»سألوني الـناس».

وعبر الفنان هاني شاكر عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في هذه المناسبة الوطنية الغالية على كل مصري والغناء في مدينة السلام، مشيرًا إلى أنه لم يتردد في قبول دعوة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء للاحتفال مع أهالى سيناء في الذكرى الخامسة والثلاثين لتحريرها، معربا عن أمله فى أن يشارك مع زملائه الفنانين في تقديم لحظات من السعادة لأهالي سيناء خلال الحفل.

كما عبرت الفنانة ريهام عبد الحكيم،عن سعادتها بتكرار تواجدها في مدينة السلام، والغناء في واحدة من أجمل المناسبات الوطنية.