كارتر يعترف ان امريكا مولعة بالحروب وارتكاب الجرائم ضد المدنيين بالعالم

اكد الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر أن الضربات العسكرية الامريكية في سوريا والعراق وافغانستان واليمن قد ادت في كثير من الاحيان الى ارتفاع في عدد الضحايا المدنيين وقد ارتكبنا جرائم حرب خارج الحدود.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز في مقابلة عن كارتر قوله إن ” الضربات بالطائرات الامريكية المسيرة بدون طيار في وسوريا والعراق واليمن وافغانستان ادت الى خسائر كبيرة في صفوف المدنيين”.

واضاف ردا على سؤال ان ذلك يتناقض مع القول بان امريكا امة مسالمة ومكرسة لحقوق الانسان ” اعتقد اننا ارتكبنا جرائم حرب خارج الحدود واننا لانلتزم بنهج عادل في الحرب ، حيث من المفترض ان يكون اللجوء الى النزاع المسلح هو الملاذ الاخير ويحد من اضرارنا بالناس الاخرين الى ادنى حد ممكن”.

وتابع ” أعتقد أن بلدنا معروف في جميع انحاء العالم بانه اكبر بلد في العالم مولع بالحروب ، فالصين مثلا لم تكن في حالة حرب مع اي شخص منذ عام 1979″.

وردا على سؤال من هو التهديد الاكبر للولايات المتحدة الاتحاد السوفيتي السابق خلال الحرب الباردة ام روسيا الان اجاب أن ” الاتحاد السوفيتي السابق كان يشكل تهديدا اكبر عندما كنا في منصب الرئاسة احتمالية حدوث نزاع كاد ان يتدهور الى صراع نووي”.

يذكر ان الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر قد شغل منصب الرئاسة منذ عام 1977 الى 1981 ، وفي عام 2002 حصل على جائزة نوبل للسلام”!.