خبر مؤسف ..الجيش المصري يتأخر في قائمة الجيوش الأقوى عالميا

فقدت مصر مركزها في تصنيف موقع “غلوبال فاير باور” الأمريكي، لتصنيف الجيوش في العالم، حيث احتلت المركز رقم 12 في قائمة أقوى جيوش العالم، بعد أن كانت في المركز رقم 10 العام الماضي.

وبحصولها على المركز الثاني عشر تفوقت مصر على إيران التي احتلت المركز الثالث عشر، وإسرائيل التي احتلت المركز السادس عشر، وظل الفارق بسيطا بين الجيشين المصري والإيراني.

وبحسب قائمة الموقع جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول، وروسيا في المركز الثاني، والصين في المركز الثالث، والهند في المركز الرابع، وفرنسا في الخامس، وبريطانيا في السادس، وكوريا الشمالية في السابع، واليابان في الثامن، وتركيا في التاسع، وألمانيا في العاشر، وإيطاليا في الحادي عشر، ومصر في الثاني عشر.

وكانت مصر قد دخلت ضمن قائمة أقوى 10 جيوش في العالم عام 2017.