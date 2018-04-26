ثلثا الروس يحثون حكومتهم على دعم نظام الأسد لدى مهاجمته من قبل أمريكا

أفاد مركز استطلاع الرأي العام الروسي، اليوم الخميس، أن ثلثي المواطنين الروس (66%) يعتبرون أنه على روسيا دعم الرئيس السوري بشار الأسد، في حال بدأت الولايات المتحدة عملية عسكرية ضد السلطات السورية.

وجاء في مواد المركز، التي حصلت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منها: “يعتبر ثلثا المستطلعة آراؤهم (66%) أنه يجب على روسيا دعم الرئيس بشار الأسد في حال بدأت الولايات المتحدة عملية عسكرية ضد السلطات السورية الحالية.

وتتكون هذه النسبة من 35% من الواثقين أنه “يجب دون شك” دعم الأسد، و 31% من الذين أجابوا “على الأرجح يجب”. وأكثر من أيد هذه الإجراءات هم الرجال (75%) ومن مجموعة المستطلعة آراؤهم للفئة العمرية فوق 60 سنة (75%).

وبالعكس، يعتبر 18% هذه الخطوة غير صحيحة، حيث أجاب 12% أنه “على الأرجح لا يجب” دعم سوريا في حال هجوم الولايات المتحدة، و6% يعتبرون أنه “لا يجب دون شك” فعل ذلك. وكان 37% من المستطلعة أراؤهم، الذين عارضوا فكرة الدعم، من الفئة العمرية 18-24 عاماً.

وبدوره قال ستيبان لفوف رئيس قسم الدراسات في المركز إن “أغلبية الروس يهتمون بالوضع في سورية لاعتقادهم بأنها تستخدم كمسرح للضغط غير المباشر على روسيا”.

وكان رئيس لجنة السياسة الإعلامية والتفاعل مع وسائل الإعلام في مجلس الاتحاد الروسي السيناتور الكسي بوشكوف قد أكد أمس الأول أنه لم يعد باستطاعة الأمريكيين التأثير بالوضع في سورية ولذلك يلجؤون إلى العدوان عليها ليدللوا بذلك على أنهم ما زالوا قوة فعالة في المنطقة.