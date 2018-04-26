 القبض على شخصين من ذوي الاسبقيات يفتعلون الحوادث المرورية

القى العاملون في البحث الجنائي القبض على شخصين من مفتعلي الحوادث المرورية، بحسب بيان للامن العام صباح اليوم الخميس.

وقال البيان، ان العاملين في البحث الجنائي تتبعوا يوم امس الاربعاء منشورا لاحد المواطنين على موقع للتواصل الاجتماعي، مدعيا قيام شخصين بافتعال حادث مروري معه واخذ مبلغ مالي منه دون وجه حق وانه لم يتقدم بشكوى بما حصل معه.

واضاف انه تم التواصل مع صاحب المنشور والوقوف على تفاصيل ما جرى معه وبوشر التحقيق لتحديد هوية مفتعلي الحوادث والقبض عليهما.

واشار البيان الى ان المحققين ومن خلال جمع المعلومات حول الحادث تمكنوا من تحديد هوية الشخصين اللذين تبين انهما من ذوي الاسبقيات الجرمية والقي القبض عليهما وبوشر التحقيق معهما لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

ودعت مديرية الامن العام المواطنين، الى اتباع الاجراءات القانونية في حال وقوع اي حادث مروري وعدم انهاء الحوادث خارج نطاقها، تجنبا للوقوع ضحية لمثل اولئك المحتالين.