ابن جاسم يبلغ سفير روسيا انهم يمولون الارهابيين لتدمير مصر وسوريا وليبيا واليمن بتوجيه امريكي

قال السفير الروسي السابق في قطر، فلاديمير تيتورينكو، إن النظام القطرى كان يأمل بعد الإطاحة بالنظام المصري في 2011، التحكم في العالم العربي، وإنه اعترف صراحة بالعمل على تدمير مصر وسوريا.

وأضاف “تيتورينكو”، في لقاء مع برنامج “رحلة فى الذاكرة” بقناة روسيا اليوم، أن حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر في ذلك الوقت، أكد له بكل سرور مشاركة الدوحة فى إسقاط نظام معمر القذافي في ليبيا، متابعا: “أخبرني حمد بن جاسم أنهم سيرسلون 6 طائرات حربية، ولم يخبرنا بالوحدات الخاصة التي أرسلوها، وأكد عدم مشاركة الطيارين القطريين في القصف لأن قواتهم صغيرة وأي خسائر ستكون ملحوظة”.

وأشار السفير الروسي السابق بالدوحة، إلى أن قطر كانت المشارك الأكثر نشاطا فى إسقاط النظام الليبى؛ لأنهم كانوا يأملون في الوصول لموارد النفط والغاز فى ليبيا، مؤكدا أن حمد بن جاسم اعترف أيضا بمشاركة قطر عمليا في الإطاحة بالأنظمة العربية عبر تمويل وإعداد الإرهابيين.

وأكمل السفير فلاديمير تيتورينكو حديثه قائلا: “ذكر ابن جاسم، في 14 تشرين ثاني 2017، خلال حوار له مع BBC، أنهم أنفقوا 137 مليون دولار منذ بداية الحرب فى سوريا، ودفعوا نفقات الحرس الجمهوري، ورياض حجاب، رئيس الوزراء السوري السابق، وأكد أيضا بمنتهى الصراحة انهم قد لعبوا دورا كبيرا في تدمير سوريا واليمن ومصر، بتوجيه من أمريكا”.

وشدد السفير الروسي السابق في الدوحة، على أن قطر تعاملت بوقاحة مع روسيا، على عكس المملكة العربية السعودية، أحد اللاعبين الأكثر أهمية في الشرق الأوسط.