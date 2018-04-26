أمسية ثقافية عن تجربة الكاتبة حنان بيروتي بالزرقاء

حصلت الكاتبة حنان بيروتي على شهادة ابداعية، خلال أمسية أدبية، نظمها فرع رابطة الكتاب في الزرقاء، بالتعاون مع مديرية الثقافة مساء أمس الاربعاء في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي.

وتحدثت بيروتي خلال الأمسية، عن تجربتها الأدبية خاصة القصصية والمؤثرات التي كونت تجربتها وما وصلت إليه من جماليات السرد القصصي، كما قرأت نماذج من قصصها الجديدة.

وادار الامسية رئيس فرع الرابطة الشاعر جميل أبو صبيح، وحضرها مدير الثقافة الدكتور منصور الزيود وجمع من الكتاب والمهتمين.

يشار الى ان لبيروتي العديد من المجموعات القصصية منها: الإشارة حمراء دائما، وفـُتات، تفاصيل صغيرة، فرح مشروخ، ونصوص نثرية بعنوان (لعينيك تأوي عصافير روحي).

وحصلت على جائزة مهرجان البجراوية للإبداع النسائي العربي الأول في السودان، وجائزة ناجي نعمان الأدبية العالمية للإبداع، وجائزة الحارث بن عمير المركز الأول في القصة القصيرة، كما فازت بمسابقة قصص على الهواء التي تقيمها مجلة العربي بالتعاون مع إذاعة (بي بي سي) أربع مرات.