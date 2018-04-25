هيئة الأركان الروسية تعلن قرب إرسال منظومات دفاع جديدة ومتطورة إلى سوريا

قال سيرغي رودسكوي، رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، إن روسيا سترسل منظومات دفاع جوي جديدة إلى سوريا في القريب العاجل.

وأضاف رودسكوي “سيواصل الخبراء الروس تدريب العسكريين السوريين، كما سيقدمون المساعدة في تطوير منظومات الدفاع الجوية الجديدة. وسيتم إرسال المنظومات في القريب العاجل”.

ووفقا لأقواله فإن وزارة الدفاع السورية حللت نتائج اعتراض صواريخ الولايات المتحدة وحلفائها بالتفصيل، مشيرا إلى أن ذلك “سيكون أساسا لإدخال عدد من التغييرات على نظام الدفاع الجوي للبلاد، ما سيزيد من موثوقيتها”.

وكان الجانب الروسي قد أعلن عن إمكانية إرسال منظومات الدفاع الجوي “إس-300” إلى سوريا بعد الهجوم الثلاثي، يوم 14 نيسان.