فى عيد ميلاده الـ 48 .. محمد رياض مازال محتفظاً بحيوية الشباب

يوافق اليوم 25 نيسان ميلاد عدد كبير من النجوم، من بينهم الفنان محمد رياض الذى بدأ مشواره الفنى فى بداية التسعينات، واستطاع أن يحتل مرتبة البطولة لسنوات طويلة.

تعرف عليه المشاهد فى أعمال لم ينسها التاريخ أبدًا، سواء بالدور الذى أداه فى مسلسل “لن أعيش فى جلباب أبى” مع الفنان الراحل نور الشريف وعبلة كامل، أو فى “الوسية” و”أرابيسك”.

وعلى الرغم من مرور 48 عاما إلا أن رياض احتفظ بملامحه الشبابية كما هى، لكنه قام بعمل نيولوك مختلف، وذلك بالتزامن مع تجسيده لشخصية “طلعت” فى مسلسل “لعبة إبليس”، ومن الواضح أن رياض سيظهر بشكل مختلف تماما رمضان المقبل، بعدما انتشرت صور له وهو صابغ شغره باللون الرمادى، نظرًا لما يطلبه الدور الذى يؤديه فى مسلسل “رحيم” المقرر عرضه رمضان المقبل.