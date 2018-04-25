شمخاني يؤكد ان قرار ايران بالانتقام من اسرائيل حاسم ولا رجعة عنه

أكد علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في تصريح له قبيل مغادرته إلى سوتشي الروسية من أجل المشاركة في اجتماع المسؤولين الأمنيين لدول القارات الخمس، أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي مقابل إجراءات أمريكا والكيان الصهيوني وبعض حلفائهم الإقليميين المزعزعة للأمن.

ورداً على سؤال حول الاعتداء الصهيوني على قاعدة “التيفور”، قال شمخاني أن الجمهورية الإسلامية تحمّلت الكثير من أجل إرساء الأمن الإقليمي ومحاربة الإرهاب التكفيري، وأضاف: “لذلك لا يمكن أن تقف إيران مكتوفة الأيدي مقابل إجراءات أمريكا والكيان الصهيوني وبعض حلفائهم الإقليميين المزعزعة للأمن”.

كما أشار شمخاني إلى أن الوجود الاستشاري الإيراني في سوريا، بطلب من الحكومة الشرعية في هذا البلد، يهدف إلى محاربة الإرهاب إذ كان له دور مصيري في هزيمة هذا التيار بالمنطقة.

وتابع: “معاقبة الكيان الصهيوني لا رجعة عنه، لكن طبيعة وزمان ومكان وكيفية الرد على الكيان الصهيوني ستحددها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لافتًا: “إذا كان الكيان الصهيوني لم يدرك بعد انتهاء زمن اضرب واهرب فيجب عليه دفع ثمن عدم الفهم هذا”.

يذكر أن سبعة إيرانيين استشهدوا في اعتداء شنه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مطار “التيفور” بريف حمص، وتوعدت إيران حينها بالرد في الوقت المناسب.