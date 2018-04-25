دعائية مبكرة ومبتكرة للمسلسل الرمضاني ” بالحجم العائلي ” ليحيى الفخراني

بدأت الشركة المنتجة لمسلسل بالحجم العائلى للنجم يحيى الفخرانى والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، فى الكشف عن البوسترات الدعائية للعمل، والتى جاءت مبتكرة وجديدة على الدعاية الخاصة بالدراما فى السنوات الماضية.

ودشن القائمون على المسلسل صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وطرح فيها 7 بوسترات حتى الآن، واحد لكل بطل بوضع صورة أمام البحر داخل فيديو، إضافة إلى طرح برومو جديد مختلف عن الذى طرحته القناة المتعاقدة على عرضه فى شهر رمضان المقبل.

“بالحجم العائلى” من إنتاج منى قطب وإبراهيم حمودة، ويشارك فى بطولته كوكبة من الفنانين، على رأسهم ميرفت أمين، ندى موسى، شيماء سيف، يسرا اللوزى، لطيفة فهمى، ركين سعد، أحمد مجدى، ديانا هشام، عمر حسن يوسف، تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل.