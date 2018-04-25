بعد عراك بالايدي ..انسحاب مجلس نقابة المعلمين من مجلس النواب 

قال بيان صادر عن نقابة المعلمين اليوم، وصلت نسخة منه “للمجد”، ان اعضاء مجلس النقابة قد انسحبوا من اجتماعهم مع اللجان النيبابية والوزراء في مجلس النواب اليوم، بعد تهجم بعض النواب على أعضاء المجلس وإساءتهم للمعلمين دفاعًا عن الحكومة ورئيس ديوان الخدمة المدينة، بعد أن تم انتقاد تصريحاتهم الأخيرة بحق موظفي القطاع العام.

وجاء في البيان ان أحد النواب قد تهجم بعد بداية الاجتماع على أعضاء المجلس لفظيًا، وتدخل بعد ذلك نواب آخرون، بالإضافة إلى تهجم موظفين من مجلس النواب، الأمر الذي أدى إلى نشوب عراك بالأيدي بين أعضاء المجلس وبعض النواب وموظفي مجلس النواب.

واكدت نقابة المعلمين في ختام بيانها انها تحتفظ بمقاطع فيديو توضح حقيقة ما جرى داخل مجلس النواب، وذلك لتفويت الفرصة على أي شخص يسعى إلى تشويه أو قلب الحقائق.