بعد عراك بالايدي ..انسحاب مجلس نقابة المعلمين من مجلس النواب 

"نيويورك تايمز" تكشف تورط الموساد باغتيال الشهيد فادي البطش بدعوى قيامه بالتجسير بين حماس وكوريا الشمالية
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جرينتش+2 12:33
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