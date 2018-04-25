بعد تعافيه من المرض ..توقعات بعودة حفتر إلى بنغازي اليوم

توقعت وسائل إعلام عودة القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، إلى بنغازي اليوم قادما من القاهرة، محطته الأولى بعد باريس.

ونقلت بوابة “فيتو” المصرية عن مصادر ليبية احتمال أن يصل حفتر الأربعاء إلى بنغازي قادما من القاهرة.

وقالت هذه المصادر: “إن مشايخ وأعيان من قبائل المنطقة الغربية وقيادات الجيش، على رأسهم اللواء إدريس مادي، يصلون إلى الرجمة لحضور مراسم استقبال القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر عقب عودته من رحلة علاج في العاصمة الفرنسية باريس إلى القاهرة في زيارة خاطفة، قبل عودته إلى ليبيا”.

وأشارت المصادر الليبية، بحسب بوابة “فيتو” إلى أن حفتر سيلقي كلمة فور وصوله إلى بنغازي بحضور “رئيس الأركان العامة ورؤساء الأركان النوعية وأمراء الكتائب والوحدات العسكرية ولفيف من العسكريين على مستوى ليبيا”.

ولفتت المصادر إلى أن وسائل إعلام كانت قد أعلنت “وصول المشير حفتر إلى القاهرة أمس الثلاثاء”، واكتفى المتحدث باسم الجيش الليبي بالتعليق على الأمر في تصريح مقتضب طمأن خلاله الشعب الليبي بقوله: (أبشروا) دون الكشف عن المزيد من التفاصيل”.