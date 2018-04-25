النائب السعود ينفي خبر سحب الارقام الوطنية الاردنية من قيادات فلسطينية

نفى النائب يحيى السعود، رئيس كتلة فلسطين النيابية في البرلمان صحة الأنباء التي تحدثت عن سحب السلطات الأردنية الجنسية الأردنية والرقم الوطني من أفراد عائلات مسئولين بارزين في السلطة وحركة فتح

واعتبر السعود في حديث لشبكة رايـة الاعلامية، هذه الأنباء عارية عن الصحة وتهدف لتعكير صفو العلاقة الفلسطينية-الأردنية.

كما نفى مصدر قيادي مقرب من الرئاسة الفلسطينية فضل عدم ذكر اسمه لـ”راية” صحة هذه الأنباء.

وكانت صحيفة “رأي اليوم” اللندنية، قد اشارات الى ان السلطات الأردنية باشرت بتنفيذ قرار سابق لها، بسحب الجنسية الأردنية والرقم الوطني من أفراد عائلات مسئولين بارزين في السلطة وحركة فتح في سياق فك الارتباط بين الضفتين مشيرة الى ان وزير الداخلية الأسبق سلامة حماد كان قد وقع قرارا بإنفاذ استبدال الأرقام الوطنية.

وعلق السعود على ما اوردته”رأي اليوم”، قائلا: إن هذه المعلومات مغلوطة وغير دقيقة، ولا توجد اي نية لدى الاردن بسحب الجنسية عن قيادات في السلطة.